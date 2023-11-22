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الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري ويتسبب بأزمة خانقة

11/22/2023 4:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجز جبع العسكري، شرق مدينة القدس المحتلة، أمام حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة التي وضعتها مؤخرا عند الحاجز، ومنعت الدخول أو الخروج عبره، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة، حيث اضطر المواطنون إلى سلوك طرق وعرة، للوصول إلى أماكن عملهم.

يُذكر أن هذا الحاجز يستخدمه المقدسيون للخروج من أحياء كفر عقب وقلنديا وسميراميس والمطار، وغيرها بعد إغلاق قوات الاحتلال حاجز قلنديا بشكل متكرر، حيث يعتبر أحد المداخل الرئيسة لمحافظتي رام الله والقدس.

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