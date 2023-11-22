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حالة الطقس: غائم وبارد نسبياً

11/22/2023 4:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم
وباردا نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج
.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداُ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة
تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو غائماَ جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو غائماَ جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والسبت المقبل، يكون الجو غائماَ جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


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