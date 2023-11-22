حالة الطقس: غائم وبارد نسبياً

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم
وباردا نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج
.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداُ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة
تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وغدا الخميس، يكون الجو غائماَ جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
والجمعة، يكون الجو غائماَ جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
والسبت المقبل، يكون الجو غائماَ جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
MENAFN22112023000205011050ID1107469560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.