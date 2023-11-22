الرئيس الإسرائيلي يرحب بصفقة تبادل الأسرى مع حماس

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، عن دعمه لاتفاق تبادل للأسرى مع "حماس"، آملا أن تكون خطوة أولى لـ"إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".

وقال هرتصوغ في بيان إن "الصعوبات مفهومة ومؤلمة، لكن في ظل الظروف الحالية أؤيد قرار رئيس الوزراء والحكومة بالدفع قدما بصفقة إطلاق سراح المختطفين"، مشيرا إلى أنه "التزام أخلاقي يعبر بشكل صحيح عن القيمة اليهودية والإسرائيلية لتخليص الأسرى".

وأعرب عن أمله بأن "تكون هذه خطوة أولى لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم"، مشددا على أن "دولة إسرائيل والجيش وقوات الأمن، ستواصل العمل بكل السبل لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب استعادة الأمن المطلق لمواطني إسرائيل".

من جهته، قال الحزب الصهيوني الديني الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان إنه "بعد ساعات طويلة من المناقشات في الحكومة، طلب وزراء الصهيونية الدينية استراحة للتشاور قبل التصويت وقرروا بالإجماع التصويت لصالح صفقة إطلاق سراح المختطفين، وكان وزراء الحزب على قناعة بأن هذا إنجاز يتماشى ويعزز الأهداف العامة للحرب، ولا يضرها".

ووصفها بأنها "صفقة بأسعار منخفضة نتيجة الضغوط التي تمارس على (قائد حماس في غزة يحيى) السنوار، صفقة ستؤدي إلى إطلاق سراح العديد من النساء والأطفال، وهي خطوة محددة زمنيا تتضمن آليات تنفيذ واضحة من شأنها منع التآكل وبعد ذلك مباشرة ستتجدد الحرب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على حماس وإزالة التهديد الذي تشكله غزة على مواطني إسرائيل".

وأضاف: "إن الوضوح فيما يتعلق بأهداف الحرب وواجب الاستمرار وعدم التوقف حتى تحقيقها بالكامل يتقاسمه جميع وزراء الحكومة ومجلس الوزراء وجميع الأجهزة الأمنية، وهو ما يضمن القدرة على الصمود في وجه الضغوط من الداخل والخارج واستمرار القتال بوحدة وضمن توافق وطني واسع".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".



