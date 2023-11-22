محلل إسرائيلي: تل أبيب سارت بصفقة الهدنة في مسار حدده السنوار والضيف

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- عدّ محلل سياسي في صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن صفقة الأسرى الإسرائيليين تعني أن ما خططت له حماس، يسير كما أرادت الحركة، وأن إسرائيل سارت في المسار الذي حدده يحيى السنوار ومحمد الضيف القائدان العسكريان في حركة حماس، بصفقة الهدنة.

ودعا المحلل الإسرائيلي أريئيل كهانا، إلى استغلال فترة وقف إطلاق النار ليس فقط من أجل تحفيز القوات على الأرض، ولكن من أجل رفع وتيرة الحرب السياسية والدعائية التي تشنها إسرائيل.



وأشار إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" يدرك جيدًا مدى خطورة الاتفاق الذي صادق عليه بالأمس، ووصفه بأنه "الأكسجين"، الذي سيسمح لحركة حماس بتنظيم صفوفها، وربما التخطيط لهجوم مضاد.



وحذَّر كهانا من وجود صعوبة بالعودة إلى القتال عقب الهدنة، لعدة أيام، ولا سيما في ظل موقف المجتمع الدولي، ومخاوف من زيادة وتيرة العمليات العسكرية من جانب حزب الله، خلال أيام الهدنة مع حماس.

كما نوّه إلى احتمال تضرر منظومة جمع المعلومات الاستخبارية للجيش، قائلًا“إن هناك علمًا تامًّا بأن بعض المفرج عنهم سيعودون للنشاطات الإرهابية تمامًا، مثلما حدث في حالة زعيم حماس، يحيى السنوار، الذي كان ضمن صفقة الجندي جلعاد شاليط”، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن أخطر الأمور وأكثرها صعوبة يتمثل بعائلات الأسرى الذين لم يُفرَج عن أبنائهم، وقال: "ربما تكمن الصعوبة الكبرى في صرخات أفراد العائلات التي تمزق القلب، من أولئك الذين لن يُفَرج عن أحبائهم"، وتساءل: "من يمكنه تحمل هذا الألم؟".



وشبَّه موافقة إسرائيل على الصفقة بأنها "مثل المسار الذي تسير فيه الأبقار في طريقها للذبح، المسار الذي صنعه قادة حماس، السنوار ومحمد الضيف، حين أمرا رجالهما صباح السابع من أكتوبر، بخطف إسرائيليين ونقلهم إلى غزة، وهم على علم بأن إسرائيل ستدفع في مقابلهم ثمنًا باهظًا".



وبحسب كهانا، فإن المقابل الذي تدفعه إسرائيل "يبقى أقل مما ظنَّ السنوار والضيف، إذ كانا في البداية يطالبان بإطلاق سراح كل المعتقلين في سجون إسرائيل، وهذا الأمر لم يعد مطروحًا كما يبدو".



وبيَّن أنه منذ أن دخل "الكابينت" المسار الذي حدده السنوار لم يعد أمام هذا المجلس سوى المصادقة على الصفقة.

وقال إن نتنياهو الذي كان في بداية حياته السياسية يدعو الغرب لشن حرب على الإرهاب، عمل الآن على عكس ما دعا إليه بشكل كلي.

وتوقع أن ينصب الحديث عقب الحرب على هذا الملف، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر ممارسة ضغوط كبيرة على قطر منذ البداية، وأنه يمكن مواصلة الضغوط حاليًّا.

