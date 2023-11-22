المؤسسة الملكية توقع مذكرة تفاهم مع أرامكس البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مع شركة أرامكس البحرين، يتم بموجبها التعاون لكل ما فيه تقديم خدمات لمصلحة المستفيدين في المؤسسة وذلك من خلال زيادة الشراكة بين الطرفين.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ، و السيد ينال عنز المدير العام لشركة أرامكس البحرين.
ويتم بموجب الاتفاقية تقديم شركة أرامكس البحرين الدعم المالي والفني والمبادرات المختلفة لتطوير وزيادة تفعيل البرامج التي تنظمها المؤسسة بما في ذلك البرامج الترفيهية والتعليمية والتدريبية.
وتتوجه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالشكر الجزيل إلى شركة أرامكس البحرين على هذا التعاون الذي يأتي من باب الشراكة المجتمعية لخدمة الأيتام والأرامل وتقديم المساندة للمجتمع.
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