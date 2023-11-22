المؤسسة الملكية توقع مذكرة تفاهم مع أرامكس البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مع شركة أرامكس البحرين، يتم بموجبها التعاون لكل ما فيه تقديم خدمات لمصلحة المستفيدين في المؤسسة وذلك من خلال زيادة الشراكة بين الطرفين.



وقع الاتفاقية كل من الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ، و السيد ينال عنز المدير العام لشركة أرامكس البحرين.



ويتم بموجب الاتفاقية تقديم شركة أرامكس البحرين الدعم المالي والفني والمبادرات المختلفة لتطوير وزيادة تفعيل البرامج التي تنظمها المؤسسة بما في ذلك البرامج الترفيهية والتعليمية والتدريبية.



وتتوجه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالشكر الجزيل إلى شركة أرامكس البحرين على هذا التعاون الذي يأتي من باب الشراكة المجتمعية لخدمة الأيتام والأرامل وتقديم المساندة للمجتمع.