إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد
التاريخ
11/22/2023 3:12:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يسير بخطته كما يريد.
وقالت الصحيفة: لم تتعلم "إسرائيل" من حنكة السنوار شيئًا، لقد خدعنا قبل ٧ اوكتوبر وها هو اليوم يسير بخطته كما يريد.
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