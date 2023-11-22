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إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

11/22/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يسير بخطته كما يريد.
وقالت الصحيفة: لم تتعلم "إسرائيل" من حنكة السنوار شيئًا، لقد خدعنا قبل ٧ اوكتوبر وها هو اليوم يسير بخطته كما يريد.

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