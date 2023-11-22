وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت وزارة العدل الاسرائيلية اليوم الاربعاء قائمة مكونة من 300 اسم لاسرى فلسطينيين معتقلين في سجونها قالت انه من المقرر ان يتم الافراج عنهم بموجب اتفاق الهدنة الذي اعلنت قطر عنه فجر اليوم .
ولم يتم التأكيد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وهيئة الاسرى الفلسطينية حول صحة الاسماء الواردة في القائمة ، علما بأن الاتفاق نص على ان يتم الافراج عن 150 اسير فلسطيني من النساء والاطفال مقابل اطلاق سراح 50 من الرهائن الاسرائيلية لدى حماس من النساء والاطفال
للاطلاع على القائمة التي نشرتها وزارة العدل الاسرائيلية : انقر هنا
وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وتبادل للأسرى بين الطرفين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
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