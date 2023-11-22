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وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

11/22/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة العدل الاسرائيلية اليوم الاربعاء قائمة مكونة من 300 اسم لاسرى فلسطينيين معتقلين في سجونها قالت انه من المقرر ان يتم الافراج عنهم بموجب اتفاق الهدنة الذي اعلنت قطر عنه فجر اليوم .
ولم يتم التأكيد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وهيئة الاسرى الفلسطينية حول صحة الاسماء الواردة في القائمة ، علما بأن الاتفاق نص على ان يتم الافراج عن 150 اسير فلسطيني من النساء والاطفال مقابل اطلاق سراح 50 من الرهائن الاسرائيلية لدى حماس من النساء والاطفال

للاطلاع على القائمة التي نشرتها وزارة العدل الاسرائيلية : انقر هنا


وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وتبادل للأسرى بين الطرفين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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