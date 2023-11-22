بعد 47 يوماً من الحرب.. هدنة انسانية في غزة لـ 4 أيام

بعد 47 يوماً من الحرب.. هدنة انسانية في غزة لـ 4 أيام
التاريخ
11/22/2023 3:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بعد 47 يوماً من الحرب.. هدنة انسانية في غزة لـ 4 أيام
MENAFN22112023000208011052ID1107469327
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