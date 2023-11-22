الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأسرى الإسرائيليين لديها من غير المدنيين لن ينالوا الحرية حتى تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
وأضافت الحركة أن اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس جاء بعد "جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء ومماطلات وتعنت من الاحتلال".
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