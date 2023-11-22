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الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

11/22/2023 3:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأسرى الإسرائيليين لديها من غير المدنيين لن ينالوا الحرية حتى تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.


وأضافت الحركة أن اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس جاء بعد "جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء ومماطلات وتعنت من الاحتلال".

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