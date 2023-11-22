الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل
التاريخ
11/22/2023 3:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الفلسطينيين يوسف حمدي الجنيدي من مدينة الخليل، وآدم فريد السويطي من بلدة بيت عوا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
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