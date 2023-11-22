الصين ترحب باتفاق الهدنة المؤقتة في غزة

الصين ترحب باتفاق الهدنة المؤقتة في غزة
التاريخ
11/22/2023 3:12:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رحبت الصين باتفاق الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وقالت الخارجية الصينية في بيان إنها تأمل أن تساعد الهدنة في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
وأكد البيان أنه "لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط بدون حل عادل للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
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