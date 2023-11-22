-->

Wednesday, 22 November 2023 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين ترحب باتفاق الهدنة المؤقتة في غزة

11/22/2023 3:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحبت الصين باتفاق الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وقالت الخارجية الصينية في بيان إنها تأمل أن تساعد الهدنة في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
وأكد البيان أنه "لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط بدون حل عادل للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".




MENAFN22112023000208011052ID1107469324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث