وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكولومبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، أكد خلاله الوزيران ضرورة وقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين .
وشدد الصفدي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة .
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