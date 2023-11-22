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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكولومبي

11/22/2023 3:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، ‎أكد خلاله الوزيران ضرورة وقف الحرب على ‎غزة وضمان حماية المدنيين .
وشدد الصفدي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة .

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