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بلجيكا ترحب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

11/22/2023 3:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحبت بلجيكا باتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وقالت الخارجية البلجيكية في بيان "نرحب بالاتفاق الذي سيحرر النساء والأطفال ويجب أن تتبعه خطوات أخرى امتثالا للقانون الدولي".


وأضافت أن الهدنة يجب أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.

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