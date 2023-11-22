بلجيكا ترحب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رحبت بلجيكا باتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وقالت الخارجية البلجيكية في بيان "نرحب بالاتفاق الذي سيحرر النساء والأطفال ويجب أن تتبعه خطوات أخرى امتثالا للقانون الدولي".
وأضافت أن الهدنة يجب أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.
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