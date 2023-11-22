الاتحاد الأوروبي يعد باستخدام الهدنة لزيادة المساعدات لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستبذل جهودها لاستخدام الهدنة المرتقب تطبيقها من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضافت رئيسة المفوضية "ممتنة جدا للذين عملوا بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية للتوسط في اتفاق الهدنة".
من جانبهما رحب كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا باتفاق الهدنة وأكدا على أنه من المهم الاستفادة منه في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
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