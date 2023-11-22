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الاتحاد الأوروبي يعد باستخدام الهدنة لزيادة المساعدات لغزة

11/22/2023 3:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستبذل جهودها لاستخدام الهدنة المرتقب تطبيقها من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضافت رئيسة المفوضية "ممتنة جدا للذين عملوا بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية للتوسط في اتفاق الهدنة".
من جانبهما رحب كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا باتفاق الهدنة وأكدا على أنه من المهم الاستفادة منه في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

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