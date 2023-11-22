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هيئة شؤون الأسرى: أردنيون من بين المُفرج عنهم في صفقة التبادل بين حماس والاحتلال

11/22/2023 3:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ثائر شريتح، إنه سيكون هناك أسرى أردنيين من ضمن المُفرج عنهم، خلال عملية تبادل الاسرى بين الاحتلال وحماس.
وأضاف شريتح، في تصريحات صحفية، أننا أمام مرحلة جديدة، وسيتم تبيض كل سجون الاحتلال من الاسرى، بالرغم من كل التعقيدات التي يحاول الاحتلال وضعها.
وتم الإعلان فجر اليوم عن اتفاق هدنة إنسانية في غزة لمدة 4 أيام، يتم بموجبها الإفراج عن 150 أسير فلسطيني، مقابل الإفراج عن 50 أسير اسرائيلي، ووقف كافة أشكال الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بما فيها الوقود لمستشفيات القطاع.

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