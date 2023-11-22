هيئة شؤون الأسرى: أردنيون من بين المُفرج عنهم في صفقة التبادل بين حماس والاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ثائر شريتح، إنه سيكون هناك أسرى أردنيين من ضمن المُفرج عنهم، خلال عملية تبادل الاسرى بين الاحتلال وحماس.
وأضاف شريتح، في تصريحات صحفية، أننا أمام مرحلة جديدة، وسيتم تبيض كل سجون الاحتلال من الاسرى، بالرغم من كل التعقيدات التي يحاول الاحتلال وضعها.
وتم الإعلان فجر اليوم عن اتفاق هدنة إنسانية في غزة لمدة 4 أيام، يتم بموجبها الإفراج عن 150 أسير فلسطيني، مقابل الإفراج عن 50 أسير اسرائيلي، ووقف كافة أشكال الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بما فيها الوقود لمستشفيات القطاع.
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