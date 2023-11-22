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بريطانيا: الاتفاق بين إسرائيل وحماس خطوة حاسمة

11/22/2023 3:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بالخطوة الحاسمة.


وحث كاميرون جميع الأطراف على ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.

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