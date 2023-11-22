بريطانيا: الاتفاق بين إسرائيل وحماس خطوة حاسمة

بريطانيا: الاتفاق بين إسرائيل وحماس خطوة حاسمة
التاريخ
11/22/2023 3:12:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بالخطوة الحاسمة.
وحث كاميرون جميع الأطراف على ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.
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