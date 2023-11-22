الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخرين خلال مواجهات في طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان، واعتُقل آخران، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تياسير شرق طوباس.
وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، وآخر بشظية في الرأس، نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.
وفي السياق ذاته، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل المواطنين الفلسطينيين سامي سعيد عنبوسي، وزياد رضوان شحروري، بعد مداهمة منزلي ذويهما في مدينة طوباس.
MENAFN22112023000208011052ID1107469316
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.