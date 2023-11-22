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الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخرين خلال مواجهات في طوباس

11/22/2023 3:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان، واعتُقل آخران، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تياسير شرق طوباس.
وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، وآخر بشظية في الرأس، نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.
وفي السياق ذاته، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل المواطنين الفلسطينيين سامي سعيد عنبوسي، وزياد رضوان شحروري، بعد مداهمة منزلي ذويهما في مدينة طوباس.




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