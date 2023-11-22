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إسرائيل تنشر قائمة تتضمن 300 أسير فلسطيني مرشحون للإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

11/22/2023 3:12:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تفاصيل بشأن معتقلين فلسطينيين من المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة خارجية مقابل إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة حماس في غزة، وهو إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترِد في اللحظات الأخيرة.

ويبدو أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل تشمل 300 أسير، أي مثلي العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقصّر الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل 50 رهينة ضمن اتفاق يشمل هدنة مبدئية للحرب مدتها أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الجانبين.

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، اليوم، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.ل

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