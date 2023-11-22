الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء جولاني في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط من لواء "جولاني" و إصابة جندي في المعارك بشمال قطاع غزة.

وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاما) من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني".







بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر.

وأعلن الجيش أيضا أن جنديا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة.