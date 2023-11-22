الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء جولاني في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط من لواء "جولاني" و إصابة جندي في المعارك بشمال قطاع غزة.
وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاما) من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني".
بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر.
وأعلن الجيش أيضا أن جنديا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة.
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