إعــلان قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في أريحا والأغوار

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم الخميس 23/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

أجزاء من مدينة أريحا وتشمل: شركة أريحا لصناعة الإسمنت، بئر قطامش، محطة الطاقة الشمسية – النويعمة، التسليح المركزي، شرطة أريحا، برج الاتصالات، ميدان الرماية، مبنى الدفاع المدني والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.