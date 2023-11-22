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إعــلان قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في أريحا والأغوار

11/22/2023 3:12:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم الخميس 23/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

أجزاء من مدينة أريحا وتشمل: شركة أريحا لصناعة الإسمنت، بئر قطامش، محطة الطاقة الشمسية – النويعمة، التسليح المركزي، شرطة أريحا، برج الاتصالات، ميدان الرماية، مبنى الدفاع المدني والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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