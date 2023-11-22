إعــلان قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في أريحا والأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم الخميس 23/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:
أجزاء من مدينة أريحا وتشمل: شركة أريحا لصناعة الإسمنت، بئر قطامش، محطة الطاقة الشمسية – النويعمة، التسليح المركزي، شرطة أريحا، برج الاتصالات، ميدان الرماية، مبنى الدفاع المدني والمجاورين.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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