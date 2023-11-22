المفوضية الأوروبية: سنستغل الاتفاق لزيادة المساعدات إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة ووقف مؤقت للأعمال القتالية.

وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف (في القتال) من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ويقضي الاتفاق، إلى جانب مبادلة 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم حماس بـ 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالسماح بدخول المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود إلى جميع مناطق قطاع غزة.

رويترز

