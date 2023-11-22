المفوضية الأوروبية: سنستغل الاتفاق لزيادة المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة ووقف مؤقت للأعمال القتالية.
وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف (في القتال) من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".
ويقضي الاتفاق، إلى جانب مبادلة 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم حماس بـ 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالسماح بدخول المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود إلى جميع مناطق قطاع غزة.
رويترز
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