ترحيب دولي وعربي باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN- تتوالى ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة باتفاق الهدنة الإنسانية المعلن بين إسرائيل وحركة حماس، اليوم الأربعاء، والتي تمتد لأربعة أيام يتم خلالها الإفراج عن محتجزين ووقف مؤقت للقتال مع إدخال المساعدات للقطاع.

الأردن

عبر الأردن عن أمله في أن تكون الهدنة الإنسانية في غزة خطوة نحو إنهاء الحرب ووقف استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنها تأمل في أن يسهم الاتفاق "في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم". ‏

مصر

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية في القطاع و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .

المفوضية الأوروبية

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "بحرارة" باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة والافراج عن رهائن لدى حماس، داعية إلى "الاستفادة من هذا التوقف" ل"تكثيف" المساعدة الإنسانية.

وقالت "أنا ممتنة جدا لكل الذين عملوا دونما هوادة عبر السبل الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة (...) ستبذل المفوضية كل ما في وسعها للاستفادة من هذه الهدنة لتكثيف المساعدة الإنسانية في غزة" مضيفة نريد تكثيف إرسال (المساعدات) إلى غزة بأسرع وقت ممكن".

فرنسا

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء إن باريس تأمل بأن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق "الهدنة الإنسانية" المبرم بين إسرائيل وحماس، مرحبة "بجهود قطر خصوصا" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

الصين

رحّبت الصين الأربعاء بالاتفاق المعلن بين إسرائيل وحركة حماس الذي ينص على هدنة إنسانية من أربعة أيام يفرج خلالها عن خمسين رهينة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الموقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات".

بريطانيا

من جهته رحب ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني باتفاق الهدنة، واصفا إيّاه بأنه خطوة هامة.

وحث الوزير الطرفين على الالتزام بتحقيق الاتفاق بالكامل، وقال "هذا الاتفاق خطوة هامة نحو طمأنة عائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة... أحث جميع الأطراف على ضمان تحقيق الاتفاق بالكامل".

أمريكا

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح المحتجزين الذين اقتادتهم حركة حماس إلى غزة خلال هجومها على إسرائيل.

وأضاف بايدن أن الاتفاق يجب أن يعيد أيضا المزيد من الأمريكيين.

روسيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم الأربعاء إن موسكو ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على هدنة مؤقتة، يسمح خلالها بالإفراج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزن لدى الحركة، مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل، مع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال مؤقتا.



