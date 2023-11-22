شرطة الموانئ البحرية تستقبل الباخرة السياحية (سيلفر سبيريت) الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت مديرية شرطة الموانئ البحرية الباخرة السياحية (سيلفر سبيريت) الأمريكية القادمة من دبي، والتي تأتي ضمن الموسم السياحي الذي يستمر لغاية 26 ابريل 2024م.





وأكد العقيد الدكتور أحمد جاسم الهتيمي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بأن الإدارة تسعى لتقديم أفضل الخدمات لتأمين وتنظيم المواسم السياحية بالتعاون مع القطاعات العامة أو الخاصة في سبيل إنجاح الموسم، مشيراً إلى أن شرطة الموانئ البحرية تحرص على رفع كفاءة كادرها البشري في سبيل ضمان انسياب حركة السفر وتقديم التسهيلات، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار.