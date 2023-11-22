شرطة الموانئ البحرية تستقبل الباخرة السياحية (سيلفر سبيريت) الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت مديرية شرطة الموانئ البحرية الباخرة السياحية (سيلفر سبيريت) الأمريكية القادمة من دبي، والتي تأتي ضمن الموسم السياحي الذي يستمر لغاية 26 ابريل 2024م.
وأكد العقيد الدكتور أحمد جاسم الهتيمي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بأن الإدارة تسعى لتقديم أفضل الخدمات لتأمين وتنظيم المواسم السياحية بالتعاون مع القطاعات العامة أو الخاصة في سبيل إنجاح الموسم، مشيراً إلى أن شرطة الموانئ البحرية تحرص على رفع كفاءة كادرها البشري في سبيل ضمان انسياب حركة السفر وتقديم التسهيلات، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار.
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