اندونيسيا.. زلزال بقوة 6 درجات على عمق 116 كيلومترًا تحت سطح البحر

هز زلزال قوي بلغت قوته 6.0 درجات منطقة تقع على بعد 94 كيلومترا غرب توبيلو في مقاطعة مالوكو شمال إندونيسيا، على عمق 116 كيلومترا تحت سطح البحر الجانب الشرقي من إندونيسيا، اليوم الأربعاء، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا يوجد خطر محتمل لحدوث تسونامي لكنها حذرت من احتمال حدوث هزات ارتدادية.

وتتعرض إندونيسيا، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على ما يسمى بـ "حزام النار"، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادئ.

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