اندونيسيا.. زلزال بقوة 6 درجات على عمق 116 كيلومترًا تحت سطح البحر

(MENAFN
- Al-Bayan)
هز زلزال قوي بلغت قوته 6.0 درجات منطقة تقع على بعد 94 كيلومترا غرب توبيلو في مقاطعة مالوكو شمال إندونيسيا، على عمق 116 كيلومترا تحت سطح البحر الجانب الشرقي من إندونيسيا، اليوم الأربعاء، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا يوجد خطر محتمل لحدوث تسونامي لكنها حذرت من احتمال حدوث هزات ارتدادية.
وتتعرض إندونيسيا، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على ما يسمى بـ "حزام النار"، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادئ.
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