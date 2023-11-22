جمارك دبي: 783 ضبطية في المطارات خلال 9 أشهر

تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً، وتبذل جهوداً مضاعفة للحفاظ على حماية وأمن المجتمع ضد مخاطر تهريب المواد الممنوعة والمهربة، التي تضر أفراد المجتمع والاقتصاد، وذلك من خلال القيام بدورها الحيوي كخط الدفاع الأول، ويظل ضباط ومفتشي جمارك دبي -بما يحملون من تجارب وخبرات متراكمة و رائدة- العيون اليقظة على حماية المجتمع وبخاصة في ظل تنامي أعداد المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي.

وأفادت جمارك دبي في احصائيات حديثة أنها تمكنت من إحباط العديد من محاولات التهريب لمواد ممنوعة بمختلف أنواعها وأشكالها، بالرغم من الحِيل التي يتبعها المهربين، حيث أنجزت جمارك دبي 783 ضبطية متنوعة في مطارات دبي، منها 540 قضية مخدرات، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023.



وتحرص جمارك دبي على مواكبة التطور العالمي في أجهزة الفحص والتفتيش حيث زودت الدائرة مراكزها الجمركية بأحدث الأجهزة بما في ذلك أجهزة فحص الأحشاء، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم بأفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها ، حيث يجمع المفتشون في المراكز الجمركية بين القدرات المتطورة على اكتشاف محاولات تهريب المواد الممنوعة عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة في المنافذ الحدودية إلى جانب المهارة العالية والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المواد المخدرة بإخفائها في الاحشاء أو إخفائها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم.

وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين مكلف:" نعمل في إدارة عمليات المسافرين وضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021- 2026 ومبادئها الرئيسية ومنها ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، على احباط عمليات التهريب ، وأضاف ندرك تماماً أن أعداد المسافرين في تزايد مستمر ونعي جيداً مسؤوليتنا في حماية المجتمع، لدينا موظفين على أعلى المستويات من الكفاءة وأقسام متعددة تواصل العمل ليلاً نهاراً دون توقف لتعزيز الأمن، وحماية أفراد المجتمع ضد أي محاولات لتهريب الممنوعات، ويؤكد تعدد وتنوع ضبطيات جمارك دبي بإدارة عمليات المسافرين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، الحس الأمني المرتفع لضباط الجمارك وتلقيهم تدريب على أعلى المستويات لكشف المواد المقيدة والممنوعة والمهربة، مشيراً إلى أن الإدارة وبشكل مستدام تعمل على تطوير عدد من المشاريع الجمركية المبتكرة والتي من شأنها زيادة كفاءة العمل من خلال تحديث الأنظمة والإجراءات المساندة للعمل الجمركي، وتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين ، مع تعزيز عمليات الفحص والتفتيش".





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