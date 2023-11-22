الاصطفاف التضامني في الوعي الوطني الاردني

MENAFN - Khaberni) ما زلنا نتحدث عن ثبات الموقف الأردني تجاه الاهل في غزة ، والارتباط العضوي بفلسطين القضية والحقوق المشروعة، موقف جسدته وحدة الهوية والمصير المشترك ، إيماناً منا بأن الصهياينة بما اقترفوه من فعل اجرامي ليسوا أعداء للشعب الفلسطيني فحسب ، بل إن هذا الكيان هو عدو وجودي للأمتين العربية والإسلامية وبالتالي فإن الاصطفاف إلى جانب الاهل في غزة ليس مجرد اصطفاف تضامني عابر بوعي وقناعة ، بل هو فعل متصل بعلاقة وجودية، علاقة تجعل العدوان على الشعب الفلسطيني هو عدوان على الأردن الذي لا يقبل مشاهدة أي ضيم يلحق بالإخوة الفلسطينيين من قبل عدو الله والإنسانية دون أن يكون له موقف مساند ورادع لمثل هذا العدوان .





بيد أن الموقف الاستثنائي الذي سجله الأردن هو موقف مبدئي لا يقبل من أحد اختباره أو التعاطي معه بردود أفعال انتقاصية ، فالأردن إن قال وأعلن فإنه ينفذ بكل ما لديه من إمكانيات وقدرات، رغم محدوديتها ، لأن الاردن يؤمن ان هذه الحرب العدوانية حرب ظالمة ، يرتكب الكيان الإسرائيلي فيها أبشع وأقبح الجرائم والمذابح أمام مرأى ومسمع من العالم الذي تغاضى عن دماء أطفال فلسطين وعن المجازر التي ارتكبها بحق النساء والشيوخ وتدمير المرافق الصحية والخدمية، ولم تتوقف جرائم هذا العدو بالقتل والتدمير ، بل أرفقه بالحصار والتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات في سابقة غير معهودة في التاريخ الإنساني ، وهذا ما جعل الاردن يندفع لتقديم اقصى ما يمكن الى أشقائه في فلسطين، موظفاً كل قدراته وطاقته المتاحة التي تعد الأكثر عدلاً وأخلاقاً توجبها قيم الدين والهوية والجغرافية والتاريخ.





إن وقوف الأردن ملكاً وحكومة وشعبا مع الاشقاء في الضفة والقطاع ، في هذه الظروف العصيبة ، ليس معروفاً يسدى أو جميلاً يحفظ، بل هو الحق والواجب الذي يحتم علينا الوفاء للاشقاء ، فقد كنا وما زلنا أول المبادرين ، ولن نضن على أهلنا في غزة وفي فلسطين بما نستطيع من عون انطلاقاً من واجبنا القومي والوطني والديني والقيمي والانساني ، فمساعدة أهل غزة وفلسطين ليست منة ولا هي وعود بل هي واجب من الأخ نحو أخيه ،

لكن البعض المأزوم من الانبطاحيين قد يرى أن ما أقدمت عليه الحكومة الاردنية شكل من أشكال (البهرجه)، وهو كذلك وفق ثقافة الخزي والعار السائدة في الوعي الجمعي للمتخاذلين والمدسوسين وأتباعهم ، لكنه ليس كذلك عند أصحاب الوعي الوطني الذين ينظرون للامور بصورة كلية ، ويدركون أن العدو الصهيوني لا يقتصر في عدوانه على غزة وفلسطين بل يستهدف الوجود العربي والإسلامي برمته.





بكل المقاييس والاعتبارات يُعد الموقف الأردني المساند لغزة وشعب فلسطين هو الموقف الأقوى مقارنة بالمواقف الأخرى ، وهذا ليس فيه انتقاص من حق أحد أو ازدراء لبقية المواقف المساندة والداعمة لغزة ، لكن الاردن قيادة وشعباً ومن خلال هذا الموقف الحازم اثبت وجوداً في المعادلة الاقليمية وعلى المسرح الجيوسياسي الدولي ، خاصة بعد أن عبَّر عن موقفه من الجرائم الصهيونية ، حين قرر أن يكون جزءا من القضية يتداعي لمواجهة همجية صهيونية بكل الوسائل ، وهذا قرار يتناغم فيه كافة مكونات الشعب الأردني الواحد ، والذي لم يتردد في نصرة فلسطين ، اذ أن الموقف الاردني موقف جاد ومسؤول لأهميته في معادلة المواجهة الدائرة ، واتساقاً طبيعياً مع الشطر الغربي من النهر .





ختاماً.. فهذه تحية إجلال وتقدير الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده وحكومته والشعب الأردني العظيم ، الذين وضعوا الأردن أرضاً وإنساناً في المكانة التي يستحقونها والتي تعبر عن أصالة فعل وعظمة موقف وإرادة تعانق السماء ..

والله ولي الصابرين

مع تحياتي