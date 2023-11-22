مؤسس بينانس يتفق على التنحي وتسوية بمقدار 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية

(MENAFN
) في تطور مبهر، دخلت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، في تسوية مع الحكومة الأمريكية، مما يشير إلى تغيير قيادي هام. يشير الاتفاق إلى أن تشانغبينغ زاو (سي زي) مؤسس بينانس، سيتنحى عن منصبه كالرئيس التنفيذي وسيدفع غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار. تأتي هذه التسوية ردًا على اتهامات بانتهاكات غسيل الأموال، ومن المتوقع أن يعترف المؤسس بذنبه في هذه التهم، وفقًا لمصادر من صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة الصحافة الأمريكية.
كما تتضمن شروط التسوية أيضًا أن تلتزم بينانس بدفع غرامات هامة لتسوية المطالب المدنية التي رفعتها الجهات التنظيمية الأمريكية، مما يضع حدًا لتحقيق طويل في عمليات هذا العملاق في عالم العملات المشفرة. يعكس الاتفاق قرارًا ملحوظًا من وزارة العدل الأمريكية، التي كانت تطالب في البداية بتسوية مالية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار من بينانس.
كذلك اتسعت الفحوصات القانونية عندما واجهت بينانس اتهامات بالعمل كبورصة للأوراق المالية غير المسجلة وانتهاك عدة قوانين أمريكية للأوراق المالية. بدأت السلطات التنظيمية الإجراءات القانونية من خلال دعوى قضائية، ما أثار مخاوف حول التزام البورصة بالمعايير التنظيمية.
في حين تشهد بينانس، كشركة ذات مسؤولية محدودة مقرها جزر كايمان، تشابهًا مع التحديات القانونية التي واجهتها اف تي اكس، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، والتي انهارت العام الماضي. واتسعت التهم الموجهة إلى سي زي لتشمل انتهاكات غسيل الأموال، بالإضافة إلى اتهامات بتحويل أموال العملاء وإخفاء اختلاط أصول المستثمرين بمليارات الدولارات وتحويلها إلى طرف ثالث يملكه سي زي بنفسه.
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