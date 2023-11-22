فرض ضريبة السكر يقود لمدخرات اقتصادية كبيرة وفوائد صحية متعددة

(MENAFN
) في دراسة حديثة أُجريت من قبل باحثين من جامعة تقنية ميونيخ وجامعة ليفربول البريطانية، يظهر أن فرض ضريبة على السكر في المشروبات المنعشة قد يؤدي إلى تحقيق مدخرات اقتصادية كبيرة وفوائد صحية متعددة. تشير الدراسة، التي نُشرت في المجلة المتخصصة "بلوس ميديسن" ، إلى أن فرض ضريبة على المشروبات الغازية في ألمانيا وحدها قد يوفر حتى 16 مليار يورو خلال العقدين القادمين.
كما أبرز فريق البحث الآثار الإيجابية لمثل هذه الضريبة، حيث أكدوا أنه في جميع السيناريوهات المحاكاة، أظهر تقليل استهلاك السكر ارتباطًا بانخفاض في الأمراض. وهذا، بدوره، يمكن أن يؤدي إلى تقليل التكاليف الاقتصادية، وتخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية. توصي منظمة الصحة العالمية بفرض ضريبة خاصة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة على المشروبات المحلاة بالسكر للحد من استهلاك السكر ومواجهة تأثيراته الصحية.
في حين اعتمدت ألمانيا على التزام طوعي من قبل صناعة المشروبات على الرغم من أن العديد من البلدان قد اتخذت بالفعل تدابير ضريبية لمكافحة استهلاك المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على السكر، ومع ذلك، أظهرت الدراسات التي أُجريت حتى الآن نتائج معتدلة في هذا الصدد.
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