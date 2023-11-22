النفط والطاقة البحرية يشكلان مستقبلًا قويًا

(MENAFN
) عندما يلتقي البحر بالسماء في النقطة البعيدة، يُظهر ضوء لهب يشير إلى إحدى أحدث منصات النفط البحرية لركاب طائرة هليكوبتر، في إطار جهود مستمرة لتحويل البرازيل إلى قوة عالمية في مجال الطاقة.
كما تقع وحدة الإنتاج بي 71 العائمة على بعد حوالي 200 كيلومتر من ريو دي جانيرو، وهي واحدة من أكثر من 30 وحدة تديرها الشركة الوطنية للنفط بتروبراس في منطقة واسعة تحتل موقعاً غنياً بالهيدروكربونات قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للمحيط الأطلسي.
كذلك تُعرف هذه المنطقة الواسعة باسم "طبقة الركام السابقة"، نظرًا لاحتوائها على احتياطي نفط خام يصل إلى 11.5 مليار برميل تحت قشرة سميكة من كلوريد الصوديوم في العمق تحت قاع المحيط. وفي العقد الأول من القرن الحالي، كانت هذه المنطقة موقع اكتشاف النفط الرئيسي في نصف الكرة الغربي على مدى 30 عامًا.
في حين يقول جوزيه فيريرا جونيور، مدير منصة بي 71 في حقل إيتابو كانت هناك شكوك حول إمكانية تطوير هذا الاكتشاف"،. ويضيف: "تم تحقيق التوقعات، وهذا فتح صفحة هامة للبرازيل، ووضعها على المسرح العالمي كمنتج للنفط."
وشهد إنتاج النفط الإجمالي للبرازيل زيادة بنسبة 4 بالمئة في عام 2022 ليصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا، مع ثلاثة أرباع الإنتاج يأتون من "طبقة الركام السابقة"، مما يجعل البرازيل تحتل المرتبة التاسعة بين أكبر منتجي النفط في العالم. ويدفع هذا الارتفاع في الإنتاج من هذه الاحتياطات الواسعة في أعماق المحيط نحو هدف طموح للبرازيل بتحقيق المركز الرابع بحلول نهاية العقد الحالي، حيث تستهدف إنتاجًا يوميًا يصل إلى 5.4 مليون برميل، متجاوزةً في ذلك بلدانًا كإيران وكندا والكويت.
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