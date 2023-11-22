تقديرات تشير لوصول البيتكوين الى 100 مليار دولار

(MENAFN
) تشير التقارير الحديثة إلى أن الإعلان القريب عن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين على وول ستريت يعد إنجازًا ضخمًا في عالم العملات الرقمية. ويرى الكثيرون أن هذا التطور سيفتح أفق استثمارات العملة الرقمية أمام التجار المؤسسيين والأفراد. وتقديرات بلومبيرغ إنتليجنس تشير إلى أن قيمة سوق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين قد تصل إلى 100 مليار دولار، مما يبرز الأثر المتوقع الكبير لهذه التطورات المالية.
كما يعتبر إن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين بداية دورة صاعدة جديدة لأكبر عملة رقمية في العالم. يُنظر إلى هذا التطور على أنه لحظة محورية، حيث يتوقع أن يبدأ مديرو الثروات ومستشارو الأموال في تخصيص جزء صغير من محافظهم البالغة تريليونات الدولارات في القطاع الواعد للعملات المشفرة.
كذلك يُتوقع أن يحمل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين على وول ستريت تحولًا جوهريًا في ديناميات استثمارات العملات المشفرة. مع اعتماد المؤسسات المالية التقليدية على هذه الأدوات، يظهر ذلك كإقرار متزايد بشرعية وإمكانيات العملات المشفرة في المشهد الاستثماري الواسع. من المتوقع أن يشجع هذا الإجراء مزيدًا من المستثمرين، مما يُعزز من السيولة والاستقرار في سوق العملات المشفرة.
في حين يتسق هذا التطور مع التغيير المستمر في سياق العملات المشفرة، حيث تنتقل من الهامش الى أن تصبح فئة أصول أكثر قبولًا واسعة النطاق. وتبرز القيمة المقدرة بنحو 100 مليار دولار لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين أهمية التدفق الضخم لرؤوس الأموال التي قد تجذبها سوق العملات المشفرة، مما يعزز مكانتها كوسيلة استثمارية شرعية وجاذبة.
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