موديز تتكهن قيام العقارات بالإمارات بأداء قوي بعد زيادة أسعار العقارات في دبي وأبوظبي

(MENAFN
) وفقًا لتوقعات وكالة موديز، يُتوقع أن تظهر أسواق العقارات في الإمارات أداءً قويًا على مدى الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة. تعزى هذه التوقعات إلى زيادة في أسعار العقارات في دبي وأبوظبي بنسبة تقدر بحوالي 15 بالمئة في المتوسط منذ عام 2021، حيث تشهد الإمارات تطورًا مستدامًا في قطاع العقارات.
كما تبرز العديد من العوامل التي تسهم في هذا الاتجاه الإيجابي، منها نجاح برنامج التأشيرة المتقدمة الذي أطلقته حكومة الإمارات، وسرعة الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة العالمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط ونشاط اقتصادي قوي. وفي سياق آخر، يعزى التحسن في بيئة العمل إلى تقليل اعتماد مطوري العقارات على القطاع المصرفي، مما يعكس تنويعًا ونضوجًا في أسواق العقارات بالإمارات.
كذلك تشير وكالة موديز أيضًا إلى ارتفاع هوامش ربح المطورين العقاريين نتيجة للطلب الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين. وتؤكد الوكالة أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يظل محدودًا في القريب العاجل، مما يعزز الاستقرار في أسواق العقارات بالإمارات. وفيما يتعلق بالبنوك، فإن تسجيلها لأرباح صافية قياسية وزيادة صافي الدخل من الفائدة بنسبة حوالي 50 بالمئة سنويًا في يونيو يعكس التأثير الإيجابي الذي تتلقاه البنوك نتيجة للنشاط القوي في سوق العقارات.
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