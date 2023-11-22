اليوان الصيني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي

(MENAFN
) حقق اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في جلسة التداول يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر، حيث وصل سعر إرشاد البنك المركزي الصيني إلى 7.1406 يوان للدولار، مسجلًا زيادة بنسبة 206 نقاط صينية عن المستوى السابق. يأتي هذا الارتفاع بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة.
كما يُسمح بتقلب اليوان بنسبة تصل إلى 2 في المئة أعلى أو أدنى من سعر إرشاد البنك المركزي في كل جلسة تداول وفقًا للوائح الصينية، حيث يتم تحديد السعر الإرشادي استنادًا إلى أسعار العروض المقدمة من قبل المؤسسات المالية الكبيرة قبل بدء معاملات سوق الصرف الأجنبي الفورية اليومية.
كذلك قرر البنك المركزي الصيني رغم الارتفاع, الإبقاء على أسعار الاقتراض الرئيسية، مؤكدًا نهج حذر تجاه السياسة النقدية، حيث بقيت القرارات الخاصة بالإبقاء على السعر الرئيسي للإقراض لفترة سنة واحدة عند 3.45 في المئة ثابتة منذ تخفيضها في أغسطس الماضي.
في حين تأتي هذه التطورات في سياق توقعات بتحقيق الصين لهدف نمو هذا العام بنسبة حوالى 5 في المئة، حيث يظهر الاقتصاد الصيني استمرارية الانتعاش السريع من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
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