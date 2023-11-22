أعداد الأمريكيين الذين يستخدمون توفيراتهم التقاعدية تتزايد لتغطية تكاليف الإسكان والرعاية الطبية

(MENAFN
) كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن شركة فيديليتي إنفستمنتس، الشركة الأمريكية للخدمات المالية، عن اتجاه يثير القلق حيث يقوم المزيد من الأمريكيين بسحب أموال من حساباتهم التقاعدية للتعامل مع ارتفاع تكاليف الإسكان والرعاية الطبية. خلال الربع الثالث من هذا العام، اختار حوالي 2.3 بالمئة من العمال هذا الخيار، وهو رقم يشهد زيادة ملحوظة عن النسبة المسجلة في نفس الفترة العام الماضي، والتي كانت 1.8 بالمئة. وتعود أسباب هذه الزيادة أساسًا إلى محاولة تفادي الطرد لأصحاب المنازل وتغطية تكاليف الإيجار، بالإضافة إلى التكفل بنفقات الرعاية الطبية.
كما تشير دراسة أُجريت بواسطة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأمريكيين خارج الشريحة الأغنى قد استنفذوا التوفيرات الإضافية التي تم جمعها في بداية جائحة كوفيد-19، مما جعل أموالهم الحالية أقل من تلك التي كانوا يمتلكونها في بداية الأزمة. وأظهرت بيانات فيديليتي أيضًا أن 2.8 بالمئة من المشاركين في برامج التقاعد قد استعانوا بالحصول على قروض مضمونة بحساباتهم في الربع الثالث من هذا العام، بارتفاع من 2.4 بالمئة في نفس الفترة العام الماضي. وفي المجمل، يمتلك واحد من بين كل ستة عمال قرضًا غير مسدد، وهو رقم يشهد ارتفاعًا عن الربع السابق والربع الثالث للعام الماضي.
كذلك تتزامن هذه الاتجاهات المالية المثيرة للقلق مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والإسكان ونفقات الرعاية الصحية. وقد دفعت التحديات المستمرة عددًا متزايدًا من الأمريكيين إلى اللجوء إلى توفيراتهم التقاعدية للتغلب على هذه الصعوبات المالية.
ويواصل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، حملته الانتخابية لعام 2024، حيث يشدد على مواقفه الصارمة ضد الهجرة خلال زيارته إلى تكساس على الحدود مع المكسيك. وعبر ترامب عن انتقاده للإدارة الحالية بقيادة جو بايدن في مجال الهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على التزامه بضمان أمان حدود الولايات المتحدة.
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