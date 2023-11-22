الحرب على غزة... عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على مخيم النصيرات ومخيم جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN-
استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة عياش في مخيم النصيرات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة في شمال غزة فجر اليوم، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا من مخيم جباليا شمال شرق غزة، وفق ما أكده غير مصدر.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14,100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.
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