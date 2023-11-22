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الحرب على غزة... عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على مخيم النصيرات ومخيم جباليا

11/22/2023 2:14:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN-
استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة عياش في مخيم النصيرات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة في شمال غزة فجر اليوم، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا من مخيم جباليا شمال شرق غزة، وفق ما أكده غير مصدر.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14,100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.


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