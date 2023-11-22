الاحتلال يصيب 5 مواطنين ويعتقل 11 آخرين في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، واعتُقل 11 آخررون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة، في محافظة بيت لحم.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة لمراسلنا، بإصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الخضر، وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام.
وأشار مصدر أمني إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في الخضر والدوحة والدهيشة وفتشتها، ودمرت محتوياتها واعتدت بالضرب على سكانها، وأصابت عددا منهم برضوض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين، عُرف منهم: فادي سليم البدن من تقوع، وماهر خضر صلاح، وأكرم إبراهيم صلاح، ومحمود إبراهيم غنيم، ومحمود محمود عبد الفتاح صلاح، ووليد عبد الفتاح صلاح من الخضر، وشهريار أنور البلغاري، وحسن الزغاري، وعنان خليل الجعفري، ووسيم مزهر، وعلي مصلح من مخيم الدهيشة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر حركة "فتح" في مخيم الدهيشة ودمرت محتوياته، كذلك مبنى مؤسسة إبداع، ومؤسسة الرئيس بوتين، وفجرت باب صيدلية في الدهيشة.
يتبع...
MENAFN22112023000205011050ID1107469141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.