الاحتلال يصيب 5 مواطنين ويعتقل 11 آخرين في بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، واعتُقل 11 آخررون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة، في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة لمراسلنا، بإصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الخضر، وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام.

وأشار مصدر أمني إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في الخضر والدوحة والدهيشة وفتشتها، ودمرت محتوياتها واعتدت بالضرب على سكانها، وأصابت عددا منهم برضوض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين، عُرف منهم: فادي سليم البدن من تقوع، وماهر خضر صلاح، وأكرم إبراهيم صلاح، ومحمود إبراهيم غنيم، ومحمود محمود عبد الفتاح صلاح، ووليد عبد الفتاح صلاح من الخضر، وشهريار أنور البلغاري، وحسن الزغاري، وعنان خليل الجعفري، ووسيم مزهر، وعلي مصلح من مخيم الدهيشة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر حركة "فتح" في مخيم الدهيشة ودمرت محتوياته، كذلك مبنى مؤسسة إبداع، ومؤسسة الرئيس بوتين، وفجرت باب صيدلية في الدهيشة.

يتبع...