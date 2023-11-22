(MENAFN
- Palestine News Network )
قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس )، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.
عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، خلال ساعات، بداعي احتوائه على "نشاطات عسكرية".
وفي الضفة الغربية: أنباء تتحدث عن ارتقاء 5 شهداء، واصابة عدد من المواطنين 11
في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم.
استشهاد الشاب
أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية،ن
أصيب اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، واعتُقل 11 آخررون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة، في محافظة بيت لحم.
توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم
وباردا نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،
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