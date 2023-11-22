MENAFN - Palestine News Network ) قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس )، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، خلال ساعات، بداعي احتوائه على "نشاطات عسكرية".

وفي الضفة الغربية: أنباء تتحدث عن ارتقاء 5 شهداء، واصابة عدد من المواطنين 11

في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم.

استشهاد الشاب

أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية،ن

أصيب اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، واعتُقل 11 آخررون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة، في محافظة بيت لحم.

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم

وباردا نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،