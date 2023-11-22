قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وتنفذ حملة اعتقالات واسعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وافاد مصدر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الفجر الاولى محافظة بيت لحم، وتركز عمليات الاقتحام في بلدة الخضر، ومخيم الدهيشة، والدوحة ، وقرية ارطاس، وبلدات اخرى، داهمت وفتشت خلالها عددا كبيرا من منازل المواطنين ، واخضعت الشبان للتحقيق.
واضاف المصدر ان الاحتلال نفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين .
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