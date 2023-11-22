أنقرة تعلن إجلاء 100 مواطن تركي وقبرصي شمالي من غزة

أنقرة تعلن إجلاء 100 مواطن تركي وقبرصي شمالي من غزة
التاريخ
11/22/2023 2:14:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية "أونجو كجه لي"، عن وصول 100 شخص من مواطني تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى مصر بعد خروجهم من قطاع غزة، في دفعة إجلاء جديدة.
وأوضح كجه لي في بيان أن 100 شخص من مواطني تركيا وقبرص التركية وأقاربهم عبروا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
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