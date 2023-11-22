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أنقرة تعلن إجلاء 100 مواطن تركي وقبرصي شمالي من غزة

11/22/2023 2:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية "أونجو كجه لي"، عن وصول 100 شخص من مواطني تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى مصر بعد خروجهم من قطاع غزة، في دفعة إجلاء جديدة.
وأوضح كجه لي في بيان أن 100 شخص من مواطني تركيا وقبرص التركية وأقاربهم عبروا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

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