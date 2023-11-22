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الجيش الصيني يتسلم دبابات مدولبة

11/22/2023 2:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تتسلم القوات البرية الصينية عربات مدرعة مزودة بأسلحة ثقيلة تسمى بـ "الدبابة المدولبة".
وذلك بالإضافة إلى عربات المشاة القتالية المدولبة ZBL-19 ( تيب -19) وناقلات الأفراد المزودة ببرج مدرع مسلح بالرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم المتحكم فيه عن بعد.

وقال كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل التكنولوجيات والاستراتيجيات يوري ليامين إن الدبابة المدولبة مسلحة بمدفع عيار 105 ملم و البرج ذي دروع قوية والجسم الذي تم تجهيزه ليتصدى لانفجارات الألغام والعبوات الناسفة.

روسيا اليوم

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