حماس تنعى قيادي بارز وتبارك عملياته البطولية

وقالت الكتائب ان الشهيد خليل "عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله،حاضرا في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود"

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