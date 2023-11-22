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حماس تنعى قيادي بارز وتبارك عملياته البطولية

11/22/2023 2:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زفت كتائب الشهيد عزالدين القسام خبر وفاة القائد القسامي خليل حامد خراز ،من مخيم الرشيدية ، الملقب بـ"أبو خالد"،الى الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية ، والذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الكتائب ان الشهيد خليل "عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله،حاضرا في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود"

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