جلسة نيابية رقابية اليوم تتضمن ردودا على أسئلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة رقابية، تجيب خلالها الحكومة عن أسئلة في قطاعات متعددة، وفق جدول أعمال الجلسة.
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
وتنص المادة من النظام 122، على أنه "عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب".
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