جلسة نيابية رقابية اليوم تتضمن ردودا على أسئلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة رقابية، تجيب خلالها الحكومة عن أسئلة في قطاعات متعددة، وفق جدول أعمال الجلسة.



ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.



وتنص المادة من النظام 122، على أنه "عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب".

