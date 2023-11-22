قفزة على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر غرام 21 !
التاريخ
11/22/2023 2:14:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء 40 قرشا ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.6 للبيع للمواطنين مقابل 38.9 للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.2 للبيع للمواطنين مقابل 33.2 للشراء منهم
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