دبابة أوكرانية فاشلة جديدة تظهر في الخط الأمامي للجبهة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشر رواد الشبكات الاجتماعية صورة أظهرت دبابة "تي – 84، أوبلوت" الأوكرانية الصنع، تسير في مكان ما خلف الخطوط الأمامية للجبهة الروسية الأوكرانية.
وقد تم تسجيل وجود تلك الدبابات في فبراير الماضي، حيث أفادت وسائل الإعلام بأن إحدى تلك الدبابات أصيبت بمسيّرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية التي ألحقت بها أضرارا، بمكان بعيد عن الخطوط الأمامية.
وتوقع بعض الخبراء أن تشارك دبابات "تي – 84" الأوكرانية الصنع في الهجوم المضاد في الصيف الماضي. لكن القيادة العسكرية لم تخاطر آنذاك بزجها في جحيم القتال، أما الآن فيبدو أنها وصلت أخيرا إلى الخط الأمامي. وربما بعد أن استطاعت التخلص من سلبياتها العديدة، وربما بسبب أن أمطار الخريف تحد من قدرة Leopard 2А6 الألمانية بوزن 62 طن و Challenger 2 البريطانية على المناورة.
ويبدو أنه لهذا السبب ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لدبابات "تي – 84" و Leopard 1А5 تسير نحو الخط الأمامي، مع العلم أن وزن الدبابة الأولى لا يزيد عن 48 طنا، ووزن الثانية 42.5 طن. ومن المعلوم أن قدرتها على اجتياز الموانع أفضل، مقارنة بالدبابات الغربية من الجيل الثالث.
روسيا اليوم
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