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دبابة أوكرانية فاشلة جديدة تظهر في الخط الأمامي للجبهة

11/22/2023 2:14:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشر رواد الشبكات الاجتماعية صورة أظهرت دبابة "تي – 84، أوبلوت" الأوكرانية الصنع، تسير في مكان ما خلف الخطوط الأمامية للجبهة الروسية الأوكرانية.
وقد تم تسجيل وجود تلك الدبابات في فبراير الماضي، حيث أفادت وسائل الإعلام بأن إحدى تلك الدبابات أصيبت بمسيّرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية التي ألحقت بها أضرارا، بمكان بعيد عن الخطوط الأمامية.

وتوقع بعض الخبراء أن تشارك دبابات "تي – 84" الأوكرانية الصنع في الهجوم المضاد في الصيف الماضي. لكن القيادة العسكرية لم تخاطر آنذاك بزجها في جحيم القتال، أما الآن فيبدو أنها وصلت أخيرا إلى الخط الأمامي. وربما بعد أن استطاعت التخلص من سلبياتها العديدة، وربما بسبب أن أمطار الخريف تحد من قدرة Leopard 2А6 الألمانية بوزن 62 طن و Challenger 2 البريطانية على المناورة.
ويبدو أنه لهذا السبب ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لدبابات "تي – 84" و Leopard 1А5 تسير نحو الخط الأمامي، مع العلم أن وزن الدبابة الأولى لا يزيد عن 48 طنا، ووزن الثانية 42.5 طن. ومن المعلوم أن قدرتها على اجتياز الموانع أفضل، مقارنة بالدبابات الغربية من الجيل الثالث.

روسيا اليوم

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