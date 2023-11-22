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الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

11/22/2023 2:14:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضبط العاملون في ادارة الدوريات الخارجية العقبة باتجاه القويرة 3 مركبات لا تحمل لوحات ارقام امامية او خلفية، حيث تم تسليم المركبات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم .
وأفاد التقرير المروري اليومي بأنه تم ضبط مركبة تم تزوير لوحات ارقامها والتلاعب بها على طريق المطار، حيث تم التحفظ على المركبة وتحويل السائق الى المركز الامني المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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