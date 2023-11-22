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7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 220 قاصراً و74 سيدة

11/22/2023 2:14:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إنه بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 7500 أسير.
وقال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، إن إجمالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 7500، بينهم 220 قاصرا و74 من الأسيرات.
وعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس فجر الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4.
وقالت حماس في البيان، إنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، نعلن عن توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة".
وأضافت: "يتم بموجب الاتفاق، وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية في مناطق قطاع غزة كافة".

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