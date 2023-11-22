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الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

11/22/2023 2:14:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.
وأفاد مصدر، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" تسللت إلى المدينة، وتبعتها مركبات عسكرية من المدخل الشرقي.
وأضاف أن قوات الاحتلال نشرت قناصة فوق أسطح بعض البنايات، وداهمت أحد المنازل.




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