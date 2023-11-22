الاحتلال يقتحم مدينة طوباس
التاريخ
11/22/2023 2:14:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.
وأفاد مصدر، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" تسللت إلى المدينة، وتبعتها مركبات عسكرية من المدخل الشرقي.
وأضاف أن قوات الاحتلال نشرت قناصة فوق أسطح بعض البنايات، وداهمت أحد المنازل.
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