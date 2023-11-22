رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم: جماهيرنا نقطة مضيئة وإيجابية في مسيرة ومشوار منتخبنا بالتصفيات

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بالحضور الجماهيري الكبير الذي رافق مباراة منتخبنا الوطني الأول ونظيره الإماراتي الشقيق ضمن التصفيات المشتركة لكأسي العالم وآسيا والتي احتضنها استاد البحرين الوطني، مؤكدًا أن الجماهير البحرينية أعادت إلى الأذهان الصورة الناصعة التي رافقت مسيرة منتخبنا في السنوات الماضية.
وأوضح رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم أن الحضور الجماهيري كان له الأثر الكبير في نفوس اللاعبين على رغم الخسارة التي تعرض لها منتخبنا، مشيدًا بالجماهير البحرينية وتحليها بالروح الرياضية العالية عبر التشجيع المثالي والوقفة الصادقة من قبل الجميع.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد ، أن هذا الحضور المميز للجماهير البحرينية سيكون بلا شك نقطة إيجابية في بقية مشوار ومسيرة المنتخب في الفترة القادمة، مؤكدًا أن الزخم الجماهيري الكبير الذي رافق مباراة الإمارات سيستمر في ظل الثقة المتبادلة والموجودة بينها وبين منتخبنا الوطني.
وأضاف: "شكل الحضور الجماهيري نقطة مضيئة وإيجابية في مباراتنا مع الإمارات، وبالتأكيد سيستمر ويتواصل هذا الحضور في قادم المباريات، وجماهيرنا هي الرقم الصعب في كل المواجهات خلال مسيرة منتخبنا في مشواره بالتصفيات المشتركة".
وأوضح أن الخسارة التي تعرض لها منتخبنا أمام الإمارات لا تنتقص من قدراته وإمكاناته خصوصاً مع المستوى الفني الذي خرج به ونجاحه في السيطرة على مجريات اللعب، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل في ظل ما يمتلكه اللاعبون من مستويات وإمكانات، ومؤكدًا أن المشوار ما زال في البداية وأمام منتخبنا متسع من الوقت لتصحيح الأخطاء والوصول إلى أفضل المستويات لتحقيق أفضل النتائج.
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