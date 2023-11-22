رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم: جماهيرنا نقطة مضيئة وإيجابية في مسيرة ومشوار منتخبنا بالتصفيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بالحضور الجماهيري الكبير الذي رافق مباراة منتخبنا الوطني الأول ونظيره الإماراتي الشقيق ضمن التصفيات المشتركة لكأسي العالم وآسيا والتي احتضنها استاد البحرين الوطني، مؤكدًا أن الجماهير البحرينية أعادت إلى الأذهان الصورة الناصعة التي رافقت مسيرة منتخبنا في السنوات الماضية.





وأوضح رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم أن الحضور الجماهيري كان له الأثر الكبير في نفوس اللاعبين على رغم الخسارة التي تعرض لها منتخبنا، مشيدًا بالجماهير البحرينية وتحليها بالروح الرياضية العالية عبر التشجيع المثالي والوقفة الصادقة من قبل الجميع.





وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد ، أن هذا الحضور المميز للجماهير البحرينية سيكون بلا شك نقطة إيجابية في بقية مشوار ومسيرة المنتخب في الفترة القادمة، مؤكدًا أن الزخم الجماهيري الكبير الذي رافق مباراة الإمارات سيستمر في ظل الثقة المتبادلة والموجودة بينها وبين منتخبنا الوطني.





وأضاف: "شكل الحضور الجماهيري نقطة مضيئة وإيجابية في مباراتنا مع الإمارات، وبالتأكيد سيستمر ويتواصل هذا الحضور في قادم المباريات، وجماهيرنا هي الرقم الصعب في كل المواجهات خلال مسيرة منتخبنا في مشواره بالتصفيات المشتركة".





وأوضح أن الخسارة التي تعرض لها منتخبنا أمام الإمارات لا تنتقص من قدراته وإمكاناته خصوصاً مع المستوى الفني الذي خرج به ونجاحه في السيطرة على مجريات اللعب، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل في ظل ما يمتلكه اللاعبون من مستويات وإمكانات، ومؤكدًا أن المشوار ما زال في البداية وأمام منتخبنا متسع من الوقت لتصحيح الأخطاء والوصول إلى أفضل المستويات لتحقيق أفضل النتائج.