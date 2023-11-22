الطقس معتدل نهارا وبارد نسبيا خلال الليل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلا مع كميات متفاوتة من السحب، وبارد نسبياً خلال الليل .
- الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً ، وتحذير من رياح قوية السرعة.
- ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
- درجة الحرارة العظمى 26ْ م والصغرى 20ْم.
- الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 30%.
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