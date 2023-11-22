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الطقس معتدل نهارا وبارد نسبيا خلال الليل

11/22/2023 2:11:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلا مع كميات متفاوتة من السحب، وبارد نسبياً خلال الليل .

- الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً ، وتحذير من رياح قوية السرعة.

- ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
- درجة الحرارة العظمى 26ْ م والصغرى 20ْم.

- الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 30%.

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