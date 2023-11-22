مسيرة إسرائيلية تغير على محطة إرسال جنوب لبنان

مسيرة إسرائيلية تغير على محطة إرسال جنوب لبنان
التاريخ
11/22/2023 1:10:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على محطة إرسال تابعة لشركة ((تاتش)).
وأشارت الوكالة إلى أن الغارة استهدفت سيارة معطلة مركونة على طريق وادي حسن.
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