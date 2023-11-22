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مسيرة إسرائيلية تغير على محطة إرسال جنوب لبنان

11/22/2023 1:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على محطة إرسال تابعة لشركة ((تاتش)).
وأشارت الوكالة إلى أن الغارة استهدفت سيارة معطلة مركونة على طريق وادي حسن.

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