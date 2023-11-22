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بيسكوف: اجتماع بوتين ومودي قد يعقد عام 2024

11/22/2023 1:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه لن يكون لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوقت الكافي لعقد اجتماعهما التقليدي في العام الجاري.


وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس": "لن يحدث ذلك حتى نهاية العام الجاري بالتأكيد. لم يكن لديهما الوقت، ولا توجد هناك إمكانية لمزامنة الجداول الزمنية لهما. لكن يتم بحث هذا الاحتمال في العام المقبل".


ووفقا لبيان الشراكة الاستراتيجية لعام 2000، يعقد زعيما روسيا والهند اجتماعات سنويا، ولكن في عام 2020 لم يكن من الممكن عقد هذه القمة التقليدية بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي ديسمبر 2021 قام بوتين بزيارة إلى نيودلهي. وفي سبتمبر عام 2022 عقد بوتين ومودي اجتماعا منفصلا خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، كما أجريا محادثة هاتفية متعمقة في نهاية عام 2022.

وفي العام الجاري أجرى بوتين ومودي مكالمتين هاتفيتين – يونيو وأغسطس الماضيين.

روسيا اليوم


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